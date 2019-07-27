Bellingcat обвинила российских хакеров в кибератаках

Инициативная группа компании Bellingcat столкнулась с попыткой взлома учётных записей электронной почты своих сотрудников и партнёров. Об этом заявил в "Твиттере" основатель агентства Элиот Хиггинс.

— И снова Bellingcat стала целью кибератак, почти наверняка связанных с нашей работой, касающейся России, — написал он, заявив также, что группа и ранее становилась целью российских агентов и троллей.

По его словам, атакован был ограниченный круг членов и партнёров Bellingcat, которые занимались несколькими конкретными темами. Сейчас в агентстве изучают проведённые атаки.

Как пояснили представители почтового сервиса Protonmail, которым пользуются в Bellingcat, атака не увенчалась успехом и хакеры не смогли получить доступ к почтовым ящикам пользователей.

Напомним, Bellingcat заявляет, что проводит независимые расследования, касающиеся, среди прочего, деятельности российских разведывательных служб, отравления Сергея и Юлии Скрипалей в британском Солсбери, а также катастрофы Boeing MH17 на Украине в 2014 году.

Лавров заявил, что группа Bellingcat тесно связана с западными спецслужбами