На Шпицбергене от голода массово гибнут олени

Относительно тёплая зима привела к резкому сокращению кормовой базы на архипелаге.

Учёные нашли более двухсот тел северных оленей, которые погибли от голода из-за изменения климата на архипелаге Шпицберген, сообщает телерадиокомпания NRK.

— Более двухсот тел погибших оленей обнаружено на Шпицбергене. Причиной гибели животных стал голод, вызванный недостатком питания из-за изменения климата, — сказано в статье.

Отмечается, что столь массовая гибель оленей от голода зафиксирована на архипелаге впервые.

Относительно тёплая зима привела к сокращению кормовой базы на архипелаге. Учёные полярного института десять дней изучали ситуацию и вели подсчёт и фиксацию числа погибших животных.

По словам учёных, проводить такое исследование необходимо, поскольку северный олень — это ключевой показатель для определения состояния окружающей среды в тундре. Исследователи считают, что причиной массовой гибели стало недостаточное количество пищи зимой.

— В декабре прошлого года на архипелаге шёл сильный дождь, пастбища во многих частях Шпицбергена замёрзли, и животные, которые жили там, не могли найти пищу, — сказал учёный Осхильд Онвик Педерсен.

Из-за недостатка пищи появилась высокая конкуренция среди оленей в борьбе за еду, поэтому погибли в основном самые молодые и самые старые, полагают учёные.

Ранее была названа возможная причина массовой гибели пчёл в России.