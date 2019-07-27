Два американских самолёта провели разведку у берегов Крыма

Два воздушных судна Военно-морских сил США провели разведку у берегов полуострова Крым. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

В 11:05 мск противолодочный самолёт P-8A Poseidon с бортовым номером 169004 взлетел с итальянской авиабазы Сигонелла и в 12:35 был замечен в акватории Чёрного моря. Boeing на протяжении нескольких часов курсировал у границ полуострова и закончил разведку в 16:00 мск.

Кроме того, в 12:10 самолёт радиоэлектронной разведки Lockheed ЕР-3Е Orion с номером 156511 взлетел с полигона Суда-Бей в Греции и в 14:40 начал разведывательный полёт у черноморского побережья РФ. Аппарат дважды облетел юго-восточные границы Крыма, после чего передвинулся к его юго-западным рубежам. Воздушное судно приближалось к береговой линии на 32 километра.