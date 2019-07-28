Вдова боксёра Дадашева назвала виновника гибели спортсмена

Женщина сочла поведение рефери халатностью и непрофессионализмом и указала, что будет выдвигать иск против него.

Вдова боксёра Максима Дадашева, который скончался после боя в США, Елизавета Апушкина рассказала, кто, по её мнению, виновен в гибели супруга. Об этом она написала на своей странице в "Инстаграме".

По словам Апушкиной, рефери должен был защитить жизнь и здоровье боксёра и завершить поединок. Максим никогда бы не сдался, считает вдова.

— Он обязан остановить бой, если думает, что здоровью спортсмена нанесён ущерб. Рефери даже ни разу не подошёл к Максу, несмотря на количество пропущенных им ударов, не вызвал в угол врача для осмотра! — написала Елизавета.

Она также добавила, что рефери вполне мог продолжить поединок, если бы не вмешался тренер. Женщина назвала такое поведение халатностью и непрофессионализмом и указала, что будет судиться с Атлетической ассоциацией штата Мэриленд, а также выдвигать иск против рефери.

Ранее глава Федерации бокса России Умар Кремлёв подтвердил Лайфу информацию, что готовится иск к организаторам боя Максима Дадашева.

Дадашев получил серьёзную травму во время поединка в США. Его тренер Джеймс Бадди Макгирт посчитал, что продолжение боя будет опасно для здоровья его подопечного, так и оказалось.

Спортсмену пришлось делать трепанацию черепа. В Федерации бокса России пообещали взять на себя все расходы, связанные с лечением спортсмена, однако он скончался.