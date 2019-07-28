Трамп может объявить антифашистов США террористической организацией

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность признания движения американских антифашистов террористической организацией. Об этом он сообщил в своём Twitter.

— Рассматривается возможность объявить ANTIFA (движение американских антифашистов), сумасшедших трусливых леворадикалов, которые бьют людей по голове бейсбольными битами (только тех, кто не может дать сдачу), террористической организацией вместе с MS-13 (уличная банда, считающаяся одной из наиболее опасных в США) и другими. Полиции будет легче делать свою работу, — заявил Трамп.

В Портленде, штат Орегон, в июле произошли уличные столкновения ультраправых демонстрантов и антифашистов. В результате несколько людей получили травмы, в том числе и журналист Энди Нго, который освещал демонстрацию. Впоследствии Трамп неоднократно осуждал это нападение на представителя СМИ.