Минобороны показало уникальные фотографии ко Дню Военно-морского флота

Кроме снимков в разделе содержатся интересные сведения о славных страницах из истории флота.

Минобороны России опубликовало на своём сайте снимки, запечатлевшие ключевые моменты из жизни известных флотоводцев, а также интересные факты о деятельности выдающихся моряков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в преддверии Дня Военно-морского флота.

Минобороны ко Дню Военно-Морского Флота публикует уникальные фотографии известных флотоводцев России Ссылка: https://t.co/FSYrMPox6C В разделе на официальном сайте военного ведомства размещены снимки,запечатлевшие ключевые моменты из жизни известных флотоводцев #Минобороны #ВМФ pic.twitter.com/QW6btF0Kao — Минобороны России (@mod_russia) July 27, 2019

В разделе представлены как чёрно-белые, так и современные, цветные снимки из семейных альбомов, большинство из которых ранее не публиковались. В частности, это фотографии Адмирала флота Советского Союза Николая Кузнецова, отца ракетно-ядерного флота страны Адмирала флота Советского Союза Сергея Горшкова и других. В разделе опубликованы материалы более чем о тридцати военных моряках.

В Минобороны отметили, что, кроме фотографий, в разделе содержатся интересные сведения о славных страницах из истории флота. Например, о том, как отряд подлодок под командованием Анатолия Сорокина впервые в истории советского флота за полтора месяца прошёл 25 тысяч миль, ни разу не всплывая на поверхность.

28 июля отмечается памятный день ВС РФ — День Военно-морского флота Российской Федерации. Праздник был утверждён постановлением Совета народных комиссаров СССР и ЦК ВКП(б) от 22 июня 1939 года как день Военно-морского флота СССР и отмечался каждый год 24 июля, а с 1980 года — в последнее воскресенье июля. В соответствии с указом президента России Владимира Путина "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в ВС РФ" праздник отмечается в стране в последнее воскресенье июля.