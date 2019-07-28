Бас-гитара с автографами музыкантов The Doors продана за 950 тысяч рублей

Обложку с автографом Курта Кобейна, оцененную в 340 тысяч рублей, на аукционе не продали.

Гитара с автографами музыкантов американской рок-группы The Doors продана на аукционе "Литфонда" за 950 тысяч рублей, согласно данным на сайте онлайн-торгов.

Начальная стоимость лота составила 790 тысяч рублей. Торги проходили на территории парка "Дракино" в Серпуховском районе Подмосковья в рамках международного хэви-метал-фестиваля Big Gun. На аукционе также представили автографы музыкантов других групп, включая Metallica, Iron Maiden, Led Zeppelin, Black Sabbath. Обложку с автографом Курта Кобейна, которую оценили в 340 тысяч рублей, не продали.

Ранее в США на аукционе продали самую дорогую пару кроссовок в мире.