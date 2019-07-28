В главном параде ВМФ России примут участие более 40 кораблей

Более сорока кораблей и подлодок в День Военно-морского флота России выйдут на главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге и Кронштадте, который примет президент страны Владимир Путин.

На мероприятия российский лидер прибудет утром. Верховный главнокомандующий обойдёт на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, а затем примет главный военно-морской парад в акватории Невы.

Все желающие увидят на параде 43 боевых корабля и подлодки, а также 41 воздушное судно. На парад выйдут новейшие суда: корвет "Гремящий", фрегат "Адмирал Касатонов", малые ракетные корабли "Серпухов", "Мытищи", большой противолодочный корабль "Североморск", тактические группы патрульных и противодиверсионных катеров и атомный подводный крейсер "Смоленск".

В Петербурге часть кораблей пройдёт по Неве, а в Кронштадте — по акватории Финского залива. Затем в небе появятся самолёты морской авиации. Трансляция парада будет вестись на больших экранах на Дворцовой площади.

После прохода корабли будут открыты для посещения в Петербурге и Кронштадте.

Затем, в 22:30 мск, состоится торжественный салют над Невой.

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