Эксперт рассказала, почему в Европе жарко, а в России — холодно

Эпоха западно-восточного переноса продолжается примерно 25–30 лет, а периоды меридиональных процессов более короткие.

Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, почему сейчас в Европе рекордная жара, а в России резко холодает.

Как объяснила эксперт, высокая температура в Европу приходит с волной горячего воздуха из Африки, а холод в России связан с ультраполярным вторжением с Северного полюса. Перенос воздушных масс с севера на юг является частью меридиональных процессов.

— Сейчас идёт движение вдоль меридианов. Тёплый и влажный воздух с Тихого океана проникает далеко на север. И наоборот: холодный воздух с полюса проникает далеко на юг и сталкивается там с тёплыми воздушными массами, что и приводит к сильным ливням, — пояснила Позднякова.

При этом эксперт подчеркнула, что, согласно закону вращения Земли, должен появляться западно-восточный перенос воздушных масс, при котором погода более устойчивая.

Движение воздуха вдоль меридианов свидетельствует о смене климатических эпох, пояснила синоптик. Эпоха западно-восточного переноса продолжается примерно 25–30 лет, а периоды меридиональных процессов более короткие.

— То, что сейчас наблюдается в Европе, бывало и раньше, только давным-давно. Если верить летописям, в XVI веке в Европе стояла такая же жара, — заявила собеседница изданию "Комсомольская правда".

По словам Поздняковой, предсказать, как долго будет существовать каждая климатическая эпоха, пока невозможно.

— История метеонаблюдений насчитывает всего 170 лет, а наша планета гораздо старше. Мы даже не знаем, чем вызвана смена климатических эпох, — пояснила эксперт.

Кроме того, на изменение эпох влияет также и деятельность человека, которая может сделать их более яркими или длительными, отметила Позднякова.

Ранее синоптики предупредили, что Европа и часть России могут оказаться под "тепловым куполом".