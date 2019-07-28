Ким Чен Ын почтил память погибших в корейской войне солдат

В тот же день он посетил концерт Государственного симфонического оркестра Северной Кореи.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в 66-ю годовщину подписания соглашения о перемирии в корейской войне посетил кладбище участников боевых действий, чтобы почтить память павших, сообщило ЦТАК.

Отмечается, что лидер Северной Кореи возложил красную розу к мемориалу павших солдат. В тот же день он посетил концерт Государственного симфонического оркестра КНДР, посвящённый празднику.

Годовщина подписания соглашения о перемирии в корейской войне отмечается как национальный праздник и официально носит название День победы в Отечественной освободительной войне. Боевые действия на Корейском полуострове продолжались более трёх лет — с 25 июня 1950 года по 27 июля 1953 года. Коалиция 17 стран ООН под лидерством США воевала на стороне Южной Кореи против КНДР, которую поддерживали СССР и Китай.

Ранее в США заявили, что с момента первой встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Северной Корее создали 12 ядерных ракет.