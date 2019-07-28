Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса

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Фото © Facebook / Пресс-служба Виктора Медведчука

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в эфире канала "112 Украина" выразил уверенность, что команде лидера страны Владимира Зеленского необходимо поддержать автономию Донбасса.

— Я прочитал о том, что команда Зеленского поддержит автономию в Крыму, Крымско-татарскую автономию. Думаю, что команде Зеленского можно было бы поддержать в Донбассе автономию. Сразу вот так публично, политично об этом сказать, — отметил Медведчук.

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