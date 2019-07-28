Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса

Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук в эфире канала "112 Украина" выразил уверенность, что команде лидера страны Владимира Зеленского необходимо поддержать автономию Донбасса.
— Я прочитал о том, что команда Зеленского поддержит автономию в Крыму, Крымско-татарскую автономию. Думаю, что команде Зеленского можно было бы поддержать в Донбассе автономию. Сразу вот так публично, политично об этом сказать, — отметил Медведчук.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram