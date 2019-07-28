Режиссёр "Короля Льва" признался, что спрятал в фильме нерисованную сцену

Речь идёт о сцене восхода солнца над саванной во вступительных кадрах киноленты.

Режиссёр нового анимационного фильма "Король Лев" Джон Фавро признался, что в картине есть одна сцена, которая снята по-настоящему. Об этом он написал в "Твиттере".

Речь идёт о сцене восхода солнца над саванной во вступительных кадрах фильма.

— Это единственная настоящая сцена в "Короле Льве". Там было 1490 отрендеренных сцен, созданных аниматорами и художниками по компьютерной графике, — признался режиссёр.

По его словам, он хотел проверить, заметит ли кто-то эту сцену.

Ремейк мультфильма "Король Лев" 1994 года собрал за первые три дня проката в США 185 миллионов долларов, а первый трейлер картины, опубликованный в ноябре 2018 года, побил рекорд в Сети среди дебютных промороликов студии Disney.