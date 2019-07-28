Лас-Вегас заполонили орды кузнечиков — видео

Американский город Лас-Вегас оккупировали массы кузнечиков, сообщил телеканал NBC.
Тучи насекомых буквально покрыли улицы города, кружась у источников света. Если днём они не так активны, то вечером кузнечики повсюду, сообщает телеканал.
#grasshopperinvasion in Las Vegas is getting pretty wild 😂😂😂— James Libertine (@JamesLibertine) July 26, 2019
Repent! pic.twitter.com/DFrMuYjRWJ
Как рассказал энтомолог Джефф Найт, причиной такого нашествия стала погода. Из-за влажности зимой и весной уже не первый летний сезон появляется обилие кузнечиков. Такое повторяется в регионе раз в несколько лет, пояснил учёный.
Welp it was nice knowing y’all #GrasshopperInvasion pic.twitter.com/Kfs7E7oU0n— 𝒮𝑒𝓇𝑔𝒾𝑜☁️ (@raindropsergio) July 27, 2019
При этом кузнечики не опасны для людей. Они будут в городе и вообще в штате Невада в течение нескольких следующих недель, а затем мигрируют на север, добавил Найт.
Однако национальная метеослужба всё же распространила предупреждение для водителей, поскольку насекомые могут ограничить видимость.
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