Лас-Вегас заполонили орды кузнечиков — видео

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Фото © Pixabay

Они будут в городе и вообще в штате Невада в течение нескольких следующих недель, а затем мигрируют на север.

Американский город Лас-Вегас оккупировали массы кузнечиков, сообщил телеканал NBC.

Тучи насекомых буквально покрыли улицы города, кружась у источников света. Если днём они не так активны, то вечером кузнечики повсюду, сообщает телеканал.

Как рассказал энтомолог Джефф Найт, причиной такого нашествия стала погода. Из-за влажности зимой и весной уже не первый летний сезон появляется обилие кузнечиков. Такое повторяется в регионе раз в несколько лет, пояснил учёный.

При этом кузнечики не опасны для людей. Они будут в городе и вообще в штате Невада в течение нескольких следующих недель, а затем мигрируют на север, добавил Найт.

Однако национальная метеослужба всё же распространила предупреждение для водителей, поскольку насекомые могут ограничить видимость.

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