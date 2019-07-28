Скончалась актриса, озвучившая Минни-Маус в мультфильмах Disney

Актриса Расси Тейлор, которая более 30 лет озвучивала подругу мышонка Микки-Мауса Минни в мультипликационных фильмах компании The Walt Disney Company, скончалась в США на 76-м году жизни. Об этом компания сообщила в своём твиттере.

We are sorry to report that Disney Legend Russi Taylor has passed away: https://t.co/8uphuNZy3i pic.twitter.com/FwAdJJYpqw — Disney (@Disney) July 27, 2019

— Минни-Маус потеряла голос после смерти Расси Тейлор. Более 30 лет Минни и Расси работали вместе, чтобы развлекать миллионы людей по всему миру. Это партнёрство сделало Минни мировой знаменитостью, а Расси — легендой Disney, которую обожали поклонники по всему миру, — поясняется в сообщении.

По информации The Hollywood Reporter, актриса скончалась в своём доме в Калифорнии. Причины смерти не указываются.

Расси Тейлор работала как актриса дубляжа над многими фильмами и мультфильмами, включая "Приключения Паддингтона" (2014), "Симпсоны" (с 1989 года по настоящее время), "Утиные истории" (с 2017-го по настоящее время), "Рапунцель: новая история" (с 2017-го по настоящее время).

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