Агрономы рассказали, как погода повлияла на качество пшеницы в России

Большая часть урожая уже собрана, причём качество в целом по стране оказалось выше, чем в 2018 году.

Качество пшеницы в отдельных субъектах России из-за неблагоприятных погодных условий в 2019 году ухудшилось, но в других регионах ситуация обратная. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на профильных специалистов.

По словам главы отдела аналитики и прогнозирования Института конъюнктуры аграрного рынка Олега Суханова, на юге России в этом году урожай пшеницы ожидается хороший.

— Думаю, в этом году юг даст качество пшеницы выше, чем в прошлом году, при этом продовольственную, с хорошими показателями качества, — пояснил Суханов.

Как подчеркнул гендиректор аналитического центра "Прозерно" Владимир Петриченко, большая часть урожая уже собрана, причём качество в целом по стране выше, чем в 2018 году.

— Я уверен, что в целом качественные показатели будут выше, чем в прошлом году. И объёмы будут выше, — указал специалист.

Напомним, что в центральной части России июль выдался аномально холодным и с большим количеством осадков.

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