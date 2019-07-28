Эксперт назвал главные претензии российских туристов к отелям

Часто у клиентов появляются вопросы к питанию, и в таких случаях приходится объяснять, почему в отеле в мае нет арбуза, а в октябре — клубники.

В основном требования российских туристов распространяются не только на полное соответствие реального номера в гостинице с его изображением в Интернете, но и на "меню подушек", рассказал РИА "Новости" член правления Альянса туристических агентств (АТА) Алексан Мкртчян.

Кроме того, по словам собеседника агентства, иногда постояльцы видят красивые фотографии отеля в Интернете и рисуют себе в воображении определённый образ, который на самом деле далёк от действительности.

— Выясняется, что трава пожухла, цветочки увяли, а на потолке номера красуется трещина и летает жирная муха — такие нюансы не передаст ни одна фотография, — пояснил Мкртчян.

Он добавил, что часто у клиентов появляются претензии к питанию, в таких случаях приходится объяснять, почему в отеле в мае нет арбуза, а в октябре — клубники.

— К необычным претензиям можно отнести случай, когда туроператор запретил брать в автобусные туры по Италии детей младше двух лет, объяснив это тем, что малыши могут громко плакать во время поездок в ограниченном пространстве и мешать остальным туристам слушать гида или отдыхать, — рассказал собеседник.

По его словам, такие запреты противоречат закону, оператор не имел права вводить ограничения. Проблему получилось устранить, предоставив семье с маленьким ребёнком автомобиль в аренду по выгодной цене. Таким образом они могли самостоятельно путешествовать по городам страны, "не мучая попутчиков и собственного малыша".

Мелкие жалобы появляются постоянно, отметил Мкртчян. Некоторые удаётся решить сразу, а с другими приходится повозиться. Например, один из постояльцев отеля пожаловался на маленький бассейн.

— Но если мужчина — профессиональный пловец, то ему действительно покажется маленьким бассейн в отеле "три звезды", а ребёнку этот водоем заменит огромное озеро. Всё это очень субъективно, — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что некоторые туристы жалуются на неудобные подушки — слишком мягкие, жёсткие, узкие или широкие. Однако на сегодня многие отели в разных странах мира предоставляют гостям "меню подушек". Кроме того, если в номере нет разных вариантов, клиенты могут обратиться на ресепшен, где им бесплатно дадут удобную подушку.

Ранее российские туристы рассказали о пятизвёздочном отеле в Турции, который "подарил" им отравления и кражи.