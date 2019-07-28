В Киеве пьяный прокурор спрятался от патрульных в кустах

Согласно закону, полицейские не могли ни задержать чиновника, ни забрать его машину на штрафстоянку.

В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк попытался скрыться от патрульных полицейских в кустах, когда его остановили за рулём автомобиля. Об этом сообщил портал "Информатор".

Когда мужчину остановили в нетрезвом виде за рулём, полицейские предложили пройти проверку на алкоголь или сделать экспертизу в медучреждении, однако тот отказался. При этом Леляк икал и не понимал, почему его документы забрали.

После продолжительного диалога с патрульными прокурор якобы согласился поехать на экспертизу. Однако, как только Леляк закрыл машину, он сразу убежал в кусты, откуда скрылся в неизвестном направлении.

Согласно закону, полицейские не могли ни задержать прокурора, ни забрать его машину на штрафстоянку. Поэтому позже водителю придёт повестка в суд.

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