Депутат Рады назвал "новую церковь" Украины "мертворождённой"

Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что неканоническая "новая церковь" Украины (ПЦУ) является мертворождённой структурой. Об этом он написал в "Фейсбуке".

— В воскресенье нам явит себя мертворождённая ПЦУ, оставшаяся без админресурса, — отметил он, имея в виду, предположительно, планы "новой церкви" провести крестный ход в Киеве.

Мураев также отметил, что заявления митрополита "новой церкви" Епифания о том, что из Константинополя привезли реликвии, являются "радиорекламой".

ПЦУ образовалась на "объединительном соборе" в Киеве в декабре прошлого года при слиянии двух неканонических церковных структур, которые действовали в стране. Во главе "новой автокефальной церкви" встал Епифаний Думенко.

Ранее на Украине приходская община Свято-Успенского храма вернулась в каноническую церковь после пребывания в ПЦУ.