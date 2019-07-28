Япония может закупить до 20 беспилотных вертолётов

Сначала предполагается приобрести три таких воздушных судна, а затем в течение десяти лет увеличивать их число.

Япония планирует с 2023 года закупить до двадцати беспилотных вертолётов для их размещения на судах Морских сил самообороны страны и для патрулирования районов Восточно-Китайского моря, сообщает Иомиури со ссылкой на источники в военных кругах.

Ожидается, что Токио выберет модель беспилотного вертолёта в 2022 году, а закупки начнутся с 2023 года. Сначала предполагается приобрести три таких воздушных судна, а затем в течение десяти лет довести их число до 20.

В качестве одного из вариантов БПЛА рассматривается американский MQ-8C Fire Scout компании Northrop Grumman. Вертолёт длиной 12,6 метра и грузоподъёмностью около 1,34 тысячи килограммов может развивать скорость до 260 км/ч и пребывать в воздухе до 15 часов.

Японские власти намерены использовать новые беспилотники для патрулирования районов в Восточно-Китайском море, где находятся, в частности, острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао), которые являются предметом территориального спора с Китаем.