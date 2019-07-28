Два питбуля растерзали 29 кошек из-за халатности сотрудников приюта

Собаки вырвались из загона и выбили железный прут из двери, после чего и смогли добраться до своих жертв.

В приюте для домашних животных города Дотан (Алабама, США) два питбуля из-за халатности сотрудников растерзали 29 кошек, сообщает Associated Press .

Комиссар полиции Дотана Бет Кенвард заявил, что заведение устарело, городские власти ещё давно должны были помочь обновить объект. Мэр города Марк Салиба признал это.

По словам директора приюта Билла Бэнкса, собаки вырвались из загона, после чего толкнули оцинкованный пруток, прикреплённый к железной двери, выбив его. Тогда они и смогли получить доступ к кошкам. На крики животных никто не отреагировал.

Известно, что питбули прибыли в приют 24 июля и решение, что с ними теперь делать, ещё не принято.