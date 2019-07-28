Пассажир в костюме клоуна напал на посетителей круизного бара

В ходе перебранки завязалась драка, в которую оказались вовлечены пассажиры и бармен, пытавшийся разнять дерущихся.

Одетый в костюм клоуна пассажир вместе со своей спутницей напал на посетителей бара на британском круизном лайнере Britannia, путешествовавшем во фьордах Норвегии, ранив шесть человек. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошёл под конец вечеринки, когда компания из нескольких посетителей возмутилась, что клоун был слишком навязчив.

В ходе перебранки завязалась драка, в которую оказались вовлечены пассажиры и бармен, пытавшийся разнять дерущихся.

Как сообщили в полиции, нарушителями оказались 41-летняя женщина и 43-летний мужчина из Эссекса, их арестовала полиция Хэмпшира.