В Южной Корее задержали лодку из КНДР за нарушение условной границы

В северокорейской шхуне было три человека, один из них был одет в военную форму.

Северокорейское рыболовецкое судно пересекло северную разграничительную линию между подконтрольными Северной и Южной Корее районами в Жёлтом море, после чего было задержано южнокорейскими военными и доставлено в порт Янъян для расследования, пишет Рёнхап.

В северокорейской шхуне было три человека, один из них был одет в военную форму КНДР. Именно это стало причиной сопровождения судна в порт, хотя официального подтверждения того, что мужчина является действующим военным КНДР, пока нет.

— Члены экипажа сказали, что инцидент произошёл из-за ошибки в навигации, — приводит агентство слова представителей Объединённого комитета начальников штабов.

Обстоятельства произошедшего уточняются.

Так называемую северную разграничительную линию провели в одностороннем порядке США, воевавшие в Корее под флагом ООН уже после соглашения о перемирии во время войны 1950–1953 годов. КНДР данную границу не признаёт и придерживается собственной линии, в свою очередь не признающейся в Южной Корее.