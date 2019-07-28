Американец пойдёт под суд за убийство и поедание мозга своей подруги

Ранее мужчина уже был условно-досрочно освобождён из тюрьмы, где он находился за убийство 17-летней любовницы в 1998 году.

Жителя американского штата Индиана Джозефа Оберхансли обвиняют в том, что он зарезал свою подругу, а затем съел её мозг, часть сердца и лёгкого, сообщает таблоид Daily Mail.

Убийство произошло в 2014 году в городе Джефферсонвилл. Тело 46-летней Тэмми Джо Блантон нашли в ванной у неё дома. Результаты экспертизы показали, что женщина скончалась от множества колотых ран.

Рядом с телом полицейские обнаружили части тела с мозгом, а в мусорном ведре — сковороду, щипцы и салфетки со следами крови.

Правоохранители задержали 38-летнего Джозефа Оберхансли. Сначала он сознался в преступлении, а затем заявил, что невиновен, и обвинил Блантон в том, что она "много пила и общалась с извращенцами".

Ранее мужчина уже был условно-досрочно освобождён из тюрьмы, где он находился за убийство 17-летней любовницы в 1998 году. Кроме того, он стрелял в свою мать и сестру, а также попытался сделать себе "частичную лоботомию".

Теперь Оберхансли светит пожизненный срок, суд над мужчиной начнётся 19 августа.

Ранее на Гавайях туристов предупредили о червях, поедающих мозг.