Пранкер Лексус поговорил с опальным украинским генералом от имени Зеленского

Глуховеря в ответ стал оправдываться и говорить, что действует в соответствии с законом.

Пранкер Лексус (Алексей Столяров) пообщался с главой полиции Днепропетровской области генералом Виталием Глуховерей от имени президента Украины Владимира Зеленского, который ранее призвал главу МВД Украины Арсена Авакова уволить его. Аудиозапись публикует "Страна.ua".

Первым до генерала дозвонился "коллега" Лексуса Вован (Владимир Кузнецов), представившийся журналистом. Пранкер спросил собеседника по поводу его незаконных действий и действий его сотрудников. Глуховеря в ответ стал рассказывать про козни "российской пропаганды".

Затем Лексус от имени украинского лидера обратился к генералу и поинтересовался, что происходит в области, почему в СМИ появилось скандальное видео. Глуховеря стал оправдываться и говорить, что действует в соответствии с законом. Генерал сказал, что разбирается в ситуации, а также посетовал на блогеров.

"Зеленский" пригрозил Глуховере увольнением.

— Вы готовы написать заявление? — спросил лжепрезидент.

— Я готов поступить в соответствии с законом, — ответил Глуховеря.

Напомним, украинский президент ранее потребовал от главы МВД Арсена Авакова уволить руководителя регионального управления ведомства в Днепропетровской области Виталия Глуховерю, когда в Сети появилось видео, где генерал вызывает подразделение спецназначения КОРД для задержания полицейских, которые остановили его машину за нарушение ПДД.