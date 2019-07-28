Американский сенатор сорвал введение санкций против "Северного потока — 2"

По мнению политика, в текущем виде законопроект несёт вред союзникам США в Европе, а не России.

Американский сенатор Рэнд Пол помешал принять закон, вводящий санкции в отношении газопровода "Северный поток — 2", сообщает The Daily Beast.

По данным издания, Пол перенёс рассмотрение в Комитете по иностранным делам законопроекта, налагающего санкции на суда, занимающиеся укладкой газопровода, а также на связанных с этим юридических и физлиц.

Издание приводит письмо Пола другим сенаторам, в котором он заявляет, что в текущем виде законопроект несёт вред союзникам США в Европе, а не России. Так, по его словам, укладку подводной части газопровода выполняет компания из Швейцарии, у которой также есть бизнес в США, и итальянская компания со штаб-квартирой в Техасе.

Пол считает, что до принятия проекта закона сенаторы должны определиться, является ли такая стратегия эффективной формой противодействия РФ, и призывает коллег пересмотреть подход и отклонить документ.

При этом The Daily Beast напоминает, что Пол близок к президенту США Дональду Трампу, а в 2018 году он посетил Россию и передал в Кремль письмо от американского лидера.