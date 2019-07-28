"Я убил своих детей". Малыши-близнецы погибли на жаре в запертой машине в США

Безутешный отец заявил полиции, что, когда парковался около работы, он не знал, что Луна и Феникс всё ещё находятся в автомобиле.

Годовалые близнецы погибли в городе Рокленд (Нью-Йорк, США) из-за того, что отец забыл их на восемь часов в закрытой машине на жаре, сообщает New York Post.

По информации газеты, речь идёт о 39-летнем Хуане Родригесе, которому уже предъявили обвинение в причинении смерти собственным детям. Сам Родригес заявил полиции, что, когда парковался около больницы, где работает, он не знал, что Луна и Феникс всё ещё находятся в транспортном средстве.

— Я думал, что я высадил их в детском саду, прежде чем поехал на работу... Я отключился. Мои дети мертвы, я убил своих детей, — цитирует издание безутешного родителя.

Как отметил адвокат мужчины, произошла "трагедия ужасающих масштабов".

В субботу Родригес предстал перед судом, его отпустили под залог в 100 тысяч долларов.

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