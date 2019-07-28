В Крыму готовы начать приём рейсов с Украины

В администрации региона подчеркнули, что возобновление авиасообщения выгодно прежде всего самому Киеву.

Председатель Комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что международный аэропорт Симферополя готов к открытию авиарейсов с любой страной, в том числе с Украиной.

— Новый аэропорт Симферополя построен по самым современным требованиям и рассчитан на приём рейсов со всех уголков мира, в том числе с Украины. В аэропорту присутствуют пункты для приёма рейсов из ближнего и дальнего зарубежья, — приводит слова Черняка РИА "Новости".

По словам чиновника, Украина прекратила авиасообщение с полуостровом после его воссоединения с Россией, тем самым создав трудности для своих граждан, для которых крымские курорты остались одними из самых востребованных. Черняк подчеркнул, что возобновление авиасообщения выгодно прежде всего самой Украине.

— Насчёт нашего аэропорта — он готов принимать авиарейсы хоть из стран Европы, хоть из Америки, хоть с Украины. Крым — гостеприимный регион и ждёт иностранных туристов, — заключил парламентарий.

С октября 2015 года между РФ и Украиной отсутствует авиасообщение, этот шаг был инициативой Киева.

Ранее на сайте украинского лидера Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна — о возобновлении ж/д сообщения с Крымом, другая — о возобновлении авиасообщения с РФ.