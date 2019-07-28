Численность ирбисов в Горном Алтае выросла почти на 20% в 2019 году

Численность ирбисов в Горном Алтае за год увеличилась почти на 20%, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на отдел туризма и рекреационной деятельности нацпарка "Сайлюгемский".

— В Республике Алтай численность ирбисов, согласно учёту, составляет 42–43 особи, включая 11 котят в шести выводках в 2019 году против 35 ирбисов в 2018 году. В Бурятии, как и в 2018 году, зафиксировано девять снежных барсов, включая трёх самок, трёх самцов и трёх котят в двух выводках. В Туве учтено лишь 12 особей, что на пять особей меньше, чем в прошлом году, — рассказали агентству в парке.

Специалисты "Салюйгемского" считают, что кормовая база в национальном парке в этом году была лучшей, поэтому хищник перешёл в эти места.

Ирбис (снежный барс) занесён в Красную книгу России.