Отпущенное КНДР российское судно прибыло в Южную Корею

На борту траулера находятся все члены экипажа — 15 россиян и двое южнокорейских граждан.

Российский рыболовецкий траулер "Сянхайлинь-8", который ранее был задержан северокорейскими пограничниками и затем отпущен в субботу, прибыл в порт Сокчо в Республике Корея. Об этом информирует Yonhap со ссылкой на Министерство объединения страны.

По информации агентства, на борту находятся все члены экипажа — 15 граждан РФ и двое граждан Южной Кореи.

В министерстве указали, что считают освобождение судна "позитивным с гуманитарной точки зрения".

Напомним, КНДР задержала российский сейнер "Сянхайлинь-8", на борту которого было 15 россиян. На судне постепенно кончались запасы продуктов, воды и топлива, но вскоре северокорейские власти выразили готовность помочь с этой проблемой. Сегодня стало известно о том, что судно отпущено.

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