Фигурантам дела о пожаре в лагере "Холдоми" просят смягчить меру пресечения

Адвокат арестованного директора лагеря убеждён, что его подзащитные не нарушали установленных законом норм безопасности.

В суд Хабаровского края направлено ходатайство об изменении меры пресечения владельцу и директору детского лагеря "Холдоми", где произошёл пожар и погибло четыре ребёнка.

— В суд направлено ходатайство об изменении меры с ареста на домашний арест для Максима Кузнецова, интересы которого я представляю. Просим суд разъяснить, какие нормы безопасности он нарушил. Заявление об изменении меры пресечения, насколько мне известно, также подал адвокат Валерия Бурлакова, — сообщил РИА "Новости" адвокат Алексей Коробков.

Напомним, 22 июля в детском лагере "Холдоми" в Хабаровском крае произошёл пожар. В результате трагедии погибло четыре человека. Соболезнования в связи с трагедией выразил президент России Владимир Путин.

По факту гибели детей было возбуждено уголовное дело по статьям: "Причинение смерти по неосторожности", "Халатность" и "Оказание услуг, не соответствующих безопасности". Суд арестовал на два месяца директора лагеря Максима Кузнецова, владельца "Холдоми" Виталия Бурлакова и главу одного из отделов ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева.

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