Москвичей предупредили о дожде в воскресенье вечером

Ночью температура может опуститься до 10 градусов тепла, вероятность осадков сохранится.

Последнее воскресенье июля порадует жителей и гостей столицы теплом до плюс 27 градусов, но вечером велика вероятность выпадения осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Согласно прогнозу, днём небо над Москвой временами будут затягивать облака. Столбики термометров будут держаться на отметке плюс 25–27 градусов. Вечером местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Уже ночью температура может опуститься до 10 градусов тепла, вероятность осадков сохранится.

Ранее специалисты Гидрометцентра предупредили москвичей о грядущем аномальном похолодании.