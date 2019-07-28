В лобовом столкновении в Калмыкии погибло четыре человека

Также пассажир одной из машин в тяжёлом состоянии доставлен в медицинское учреждение.

При лобовом столкновении двух легковых автомобилей на 160-м километре федеральной дороги "Каспий" в Калмыкии погибло четыре человека, ещё один пострадал. Как сообщает региональный главк МВД РФ, жуткое ДТП произошло 28 июля в 04:30.

По предварительной версии, авария случилась по вине водителя автомобиля LADA Kalina. 44-летний житель Дагестана выехал на встречку и влетел в автомобиль LADA Priora, за рулём которого находился 30-летний житель Калмыкии.

— В результате ДТП оба водителя, а также два пассажира автомашины LADA Kalina от полученных травм скончались на месте происшествия. Один пассажир автомашины LADA Kalina в тяжёлом состоянии доставлен в медицинское учреждение, — уточнили в полиции.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП на Ставрополье погибло три человека, ещё двое пострадали.