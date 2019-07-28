14 самолётов не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за непогоды

Авиадиспетчеры екатеринбургского аэропорта Кольцово были вынуждены отказать в посадке и перенаправить на другие аэродромы 14 авиарейсов. Причиной этого стали неблагоприятные метеоусловия.
— В связи со сложными метеоусловиями в Екатеринбурге 14 рейсов ушли на запасные аэродромы — в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган, — сообщили агентству РИА "Новости" в пресс-службе авиаузла.
По словам источника, сейчас аэропорт принимает и отправляет воздушные суда без ограничений.
Напомним, 26 июля вылет рейса авиакомпании UTair из Худжанда в Сургут был отложен почти на девять часов. Причиной задержки стала поломка самолёта.
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