Путин обошёл на катере парадную линию кораблей на Кронштадтском рейде

В параде в честь Дня ВМФ примут участие более четырёх тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подлодки, а также более 40 самолётов и вертолётов.

Президент РФ Владимир Путин в рамках празднования Дня ВМФ обошёл на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Его сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и главком ВМФ Николай Евменов.

Глава государства поприветствовал и поздравил экипажи боевых кораблей с праздником. Ожидается, что далее он примет парад в акватории Невы в Санкт-Петербурге.

В параде в честь Дня ВМФ примут участие более четырёх тысяч военнослужащих, 43 надводных корабля и подводных лодки. После морской части парада над Сенатской площадью пролетит более 40 самолётов и вертолётов морской авиации.