СМИ: Власти США не имели всех данных о работе Boeing 737 MAX

Сообщается, что, несмотря на отсутствие полной информации, руководство ФАУ отвергало предложения по повышению мер безопасности в самолётах Boeing.

Ответственное за сертификацию используемых в США авиалайнеров Федеральное авиационное управление (ФАУ) не обладало полной информацией о работе некоторых систем самолётов Boeing 737 MAX. Такие данные приводит газета The New York Times.

По данным американского издания, представители ФАУ в течение долгого времени снисходительно относились к надзору за работой компании Boeing. А некоторые из руководителей управления и вовсе отвергали предложения подчинённых обязать корпорацию Boeing принять дополнительные меры безопасности.

Лишь после катастрофы первого самолёта Boeing 737 MAX 8 в Индонезии эксперты ФАУ приступили к изучению причин трагедии. В частности, начали изучать данные об имеющейся в лайнерах данного типа системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System — "Система улучшения характеристик манёвренности"). Выяснилось, что ФАУ это делало впервые. И до этого не имело представления о работе этой системы, не проводило никаких проверок и тестирования. Контроль за MCAS осуществлялся лишь на стадии разработки системы. Но и тогда эта работа была поручена двум неопытным сотрудникам ФАУ.

Когда же разбился второй авиалайнер Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии, компании Boeing пришлось признать, что, вероятнее всего, именно сбой работы системы MCAS стал причиной авиакатастроф.

Как подчёркивает издание, такая ситуация могла сложиться из-за того, что интересы корпорации Boeing активно лоббировались. В том числе представителями Конгресса США.

Как сообщал Лайф, Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта 2019 года в Эфиопии, тогда погибло 157 человек. А 29 октября прошлого года при катастрофе воздушного судна аналогичной модели компании Lion в Индонезии погибло 189 человек.

После этих инцидентов многие страны решили запретить полёты лайнеров данного типа, а авиакомпании начали массово отказываться от покупки самолётов 737 MAX.