Украинцы возмутились состоянием электричек: Поезд из фильма про зомби

Вагоны оказались ржавыми, местами с отвалившейся краской, с тёмными и грязными окнами.

Пользователь "Фейсбука" Лора Манек опубликовала гневный пост про украинские электрички. Женщине впервые за много лет пришлось отправиться из Киева в Казатин, и она поразилась состоянию вагонов.

— Направление Киев — Казатин. Бедные люди, которые вынуждены ехать в таких скотовозках каждый день... — подписала фотографии женщина.

Под серией снимков сразу же появились комментарии. Люди начали приводить свой опыт поездок на пригородном транспорте или шутить.

— Похоже на поезд из фильма про зомби, — написал Евгений Семыкин.

— А что делать? Лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Так украинцы — терпеливый народ. Жаль, вы не видели поезд Ковель — Львов 1967 года выпуска, — добавляет Александр Мартынюк.

— Вроде Гиперлуп из трубы выскочил, а краска от скорости отлетела, — иронизирует Николай Каплунов.

— И у нас такой — Херсон — Кривой Рог, Высокополье, только ещё и два вагона, это вместе с паровозом! Людей набито! Люди сознание теряют от тесноты и жары. Пришлось как-то ехать, больше не поеду... — пишет Валентина Альбертин.

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян недавно рассказал, что российско-украинское железнодорожное сообщение прекращается само по себе. Хотя поезд Киев — Москва стал самым прибыльным на Украине. Премьер-министр Незалежной Владимир Гройсман заявил, что, несмотря на желание Омеляна полностью остановить сообщение с Россией, это слишком чувствительное направление.