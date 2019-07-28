В аэропорту Кольцово на восемь часов задержали рейс Екатеринбург — Анталья

В аэропорту Кольцово на восемь часов задержали самолёт из Екатеринбурга в Турцию.
— Перспективы вылета нет. Дети плачут в зале ожидания, стоит запах валерьянки, — передаёт URA.RU слова одного из пассажиров рейса.
Он отметил, что в авиакомпании "Уральские авиалинии" никак не объясняют ситуацию. Самолёт должен был вылететь в Анталью в 4:15 по местному времени (2:15 мск).
В пресс-службе компании сообщили, что рейс задержали из-за густого тумана.
Ранее Лайф сообщал, что 14 самолётов не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за непогоды.
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