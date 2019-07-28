В аэропорту Кольцово на восемь часов задержали рейс Екатеринбург — Анталья

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Международный аэропорт Кольцово. Фото © Донат Сорокин / ТАСС

В авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что задержка связана с густым туманом.

В аэропорту Кольцово на восемь часов задержали самолёт из Екатеринбурга в Турцию.

— Перспективы вылета нет. Дети плачут в зале ожидания, стоит запах валерьянки, — передаёт URA.RU слова одного из пассажиров рейса.

Он отметил, что в авиакомпании "Уральские авиалинии" никак не объясняют ситуацию. Самолёт должен был вылететь в Анталью в 4:15 по местному времени (2:15 мск).

В пресс-службе компании сообщили, что рейс задержали из-за густого тумана.

Ранее Лайф сообщал, что 14 самолётов не смогли приземлиться в Екатеринбурге из-за непогоды.

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