Уралец на BMW дважды протаранил бар из-за шампанского за 100 тысяч

Пьяный посетитель заплатил половину суммы, а затем потребовал вернуть ему деньги и взбесился, услышав отказ.

Мужчина на BMW Х5 дважды протаранил On Bar в Екатеринбурге из-за шампанского за 100 тысяч рублей и уехал с места преступления на такси. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

— Он заказал бутылку шампанского стоимостью 100 тысяч рублей, перевёл в формате онлайн лишь 50% от её стоимости, то есть 50 тысяч рублей. Возможно, он находился в такой степени опьянения, что не осознавал, что и сколько стоит и нужно ли ему это, — рассказал Горелых.

Посетитель потребовал вернуть ему деньги и взбесился, услышав отказ. Он вышел из заведения, сел за руль своей иномарки и отомстил обидчикам — дважды протаранил бар. После этого злоумышленник бросил машину и уехал на такси. Сейчас правоохранители устанавливают его личность.

Ранее сообщалось, что житель Краснодара открыл огонь в воздух, а затем уехал по встречной полосе на своём кабриолете BMW.