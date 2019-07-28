СК возбудил дело после обнаружения в Москве тела зарезанной блогерши в чемодане

Забили тревогу родители убитой. После тщетных попыток связаться с ней они попросили владельца проверить квартиру.

По факту обнаружения тела зарезанной девушки в чемодане в съёмной квартире на западе Москвы возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве Юлия Иванова.

— 27 июля 2019 года в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане. При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки, — уточнила она.

Забили тревогу родственники убитой. Родители не смогли с ней связаться и попросили владельца проверить квартиру. Тогда хозяин и обнаружил жуткую находку.

По данным Пятого канала, убитая — 24-летняя блогер Екатерина С. Девушка училась в одном из столичных вузов и в блоге в "Инстаграме" рассказывала о путешествиях.

Ранее в Москве раскрыли ещё одно страшное убийство. Правоохранители задержали мужчину, который зарезал бывшую возлюбленную во дворе одной из многоэтажек в Раменском. Он нанёс девушке более 20 ножевых ранений и уехал на машине. Злоумышленник уже арестован.