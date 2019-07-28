Медведчук: Амнистия в Донбассе не коснётся тяжких преступлений

Политик уверен, что под неё не должны подпадать убийцы и люди, совершившие государственные преступления.

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что амнистия для жителей Донбасса, которая предусмотрена минскими соглашениями, не будет распространяться на людей, совершивших тяжкие преступления. Об этом политик заявил в интервью телеканалу "112 Украина".

— Нельзя говорить: амнистия — это значит всё, всех помиловать. Нет. Более того, я вам хочу сказать по-другому. Даже если бы у нас была своего рода правовая фантазия в этом направлении, то у нас ограничение по действующему закону, что не может подпадать под амнистию, — заявил Медведчук.

По мнению политика, для жителей Донбасса амнистия должна быть организована по типу той, которая была принята для участников Майдана 2014 года в Киеве.

Несколько дней назад на эту тему сделал заявление соратник президента Владимира Зеленского и глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков. Он исключил возможность амнистии для жителей Донбасса, замешанных в военных преступлениях.