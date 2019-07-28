Учёные назвали причины аномальной жары в Европе и холодного лета в центре России

По словам экспертов, погода в северном полушарии Земли продолжит изменяться. И связано это прежде всего со сменой климатических эпох.

Пока такие европейские страны, как Германия, Франция и Великобритания изнывают от сорокаградусной аномальной жары, июль в центральной части России стал одним из самых дождливых и холодных летних месяцев за несколько десятков лет метеонаблюдений. Но, как отмечают синоптики, у обеих погодных аномалий есть чёткое объяснение. В европейской жаре виноват мощный субтропический циклон, пришедший из Африки. А за похолодание в России ответственны ультрахолодные воздушные массы с Северного полюса, которые к тому же в скором времени вновь накроют центральную часть страны.

— То, что сейчас наблюдается в Европе, было и раньше, только давным-давно — если верить летописям, в XVI веке в Европе стояла такая же жара. Но глобальные изменения климата действительно есть. По закону вращения Земли, у нас работает западно-восточный перенос, когда воздушные массы идут, например, с Тихого океана на Американский континент. Так вот, зональность этого переноса меняется, и если раньше воздушные массы следовали с запада на восток, то сейчас идёт движение вдоль меридианов, — рассказала в интервью "Комсомольской правде" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

Как пояснила метеоролог, тёплый влажный воздух с Тихого океана всё чаще проникает далеко на север. А морозный воздух с Северного полюса проникает далеко на юг. Столкновение этих двух фронтов и приводит к сильным ливням, которые сейчас наблюдаются в Сибири и на Дальнем Востоке. Эти погодные изменения, как пояснила эксперт, связаны со сменой климатических эпох. Если ранее мы жили в эпоху западно-восточного переноса, то теперь вступили в эпоху меридиональных процессов.

— Мы даже не знаем, чем вызвана смена климатических эпох — это могут быть и астрономические факторы, и смена магнитных полей Земли. Кроме того, есть и антропогенный фактор — деятельность человека может изменить периодичность этих эпох, сделать их более яркими или более длительными, — отмечает Татьяна Позднякова.

Несмотря на то что июль в столице был довольно дождливым, этот год уже сейчас стал одним из самых жарких в Северном полушарии Земли за всю историю метеонаблюдений. В Гидрометцентре предупредили россиян, что и в августе ожидаются погодные аномалии.