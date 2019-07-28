Прямая трансляция: Парад в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге

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Парад на День Военно-морского флота проходит в Петербурге. В нём принимают участие десятки боевых кораблей, самолёты, а также подводные лодки. Возглавляет колонну исторический парусник "Полтава".

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