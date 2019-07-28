"Засушу!" Матвиенко восхитилась букетом цветов от Беглова

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко прибыла сегодня в Санкт-Петербург на парад в честь Дня Военно-морского флота. Парламентария ожидал тёплый приём: врио губернатора Северной столицы Александр Беглов преподнёс ей букет цветов.

— Потрясающие! Засушу, — сказала председатель верхней палаты.

Букетом Александр Беглов также встретил супругу премьер-министра Дмитрия Медведева Светлану.

<p>Фото © L!FE / Павел Баранов</p>

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин в рамках празднования Дня ВМФ обошёл на катере "Раптор" парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде. Лайф ведёт трансляцию парада.

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