Перед гибелью звезда "Брестской крепости" пошутила с мужем о последней сигарете

После того как она упала в реку, супруг долго пытался реанимировать любимую, но это оказалось безрезультатным.

Муж погибшей на Аляске актрисы фильма "Брестская крепость" Вероники Никоновой рассказал, что перед роковым переходом через реку они вместе курили и шутили. Спустя несколько минут девушка утонула.

— До реки дошли быстро, без остановок. Сели на бревно около перехода, чтобы покурить. Шутили, что это может быть наша последняя сигарета. Потом я достал телефон и сделал на него несколько селфи нас с Никой, — рассказал Пётр Маркелов в интервью КП.

Всего через несколько минут во время перехода через реку девушка оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул её под воду. Вероника провела под водой около пяти минут, прежде чем её удалось вытащить на берег. Она уже была без сознания. Мужчина почти полчаса пытался привести жену в чувства — делал ей искусственное дыхание и массаж сердца. После тщетных попыток он накрыл Веронику спальником и палаткой, а затем около четырёх часов шёл за подмогой. Спустя 20 километров он остановил машину и позвонил 911.

Девушке было только 24 года, несколько лет назад она уехала в Штаты, чтобы учиться в Нью-Йорке. В картине режиссёра Александра Котта "Брестская крепость" она снималась ещё школьницей. По сюжету её персонажа Аньку, дочь лейтенанта Кижеватова, расстреляли немцы.