У берегов Канады спасли второго кита, запутавшегося в сетях

Верёвки и сети обмотали пасть млекопитающего и образовали своеобразную уздечку под туловищем самца.

В канадском заливе Святого Лаврентия экспедиция смогла обнаружить и освободить двух полярных китов, которые запутались в рыболовецких сетях, сообщает канадский телеканал CTV.

Сначала спасателям китов удалось срезать сети, намотанные на хвосты китов. Из-за них млекопитающие не могли погружаться в воду. Сейчас спасатели ищут третье животное, которое надолго вышло из поля зрения членов экспедиции.

Для поиска подключили даже разведывательные самолёты Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). Главной причиной долгих поисков, конечно, стало то, что огромное количество времени киты проводят под водой, а не на поверхности.

Как рассказывал Лайф, первый подход к китам у специалистов получилось сделать в первой половине месяца. Сети с хвостов срезали в течение 13 часов.

В прошлом месяце экипаж круизного лайнера обвинили в таране стаи горбатых китов у Аляски.