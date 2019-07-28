Умер журналист Владимир Кара-Мурза – старший

В Москве на 60-м году жизни скончался известный журналист и публицист Владимир Кара-Мурза. Об этом сообщил его сын.

— Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959–2019). Историк, тележурналист, один из основателей старого НТВ. Мой папа, — написал в "Фейсбуке" Владимир Кара-Мурза — младший.

Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92 — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) July 28, 2019

По его словам, отец скончался в 8 утра, в день своих именин. Семья сообщит о месте прощания с журналистом отдельно.

Отметим, Владимир Кара-Мурза — старший начал журналистскую деятельность в 1992 году. За свою карьеру он работал редактором программы "Итоги" на телеканале РГТРК "Останкино", был ведущим передачи "Сегодня в полночь" на НТВ, также был ведущим программы "Грани" на каналах ТВ-6 и ТВС. В 1995 году получил премию Союза журналистов России — "Золотое перо России".