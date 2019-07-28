Израиль испытал на Аляске систему ПРО для уничтожения ракет в космосе — видео

Биньямин Нетаньяху назвал состоявшиеся секретные тесты "невообразимо успешными".

Израильские военные провели на Аляске серию испытаний комплекса противоракетной обороны "Хец-3" ("Стрела-3"), который способен уничтожать цели в космосе. Об этом сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

— В последние несколько недель мы провели три секретных испытания "Хец-3". Эти эксперименты проводились на Аляске в США в полном сотрудничестве с нашим великим союзником — Соединёнными Штатами, — написал он в своём твиттере.

"וַאֲנִי, שְׁלֹשֶׁת הַחִצִּים צִדָּה אוֹרֶה, לְשַׁלַּח לִי לְמַטָּרָה." (שמואל א' כ',כ')



"I shall shoot 3 arrows to the side, as though I were shooting at the target." (Samuel I, 20:20)



Great achievement. May the State of Israel continue to go from strength to strength. #Arrow3 pic.twitter.com/eIJjXAmY6e — David Aaronson (@Aaronson_David) July 28, 2019

Глава израильского правительства назвал учения невообразимо успешными. По его словам, система ПРО успешно перехватила баллистические ракеты за пределами атмосферы "на высотах и скоростях, которые они до сих пор не видели".

Как ранее писал Лайф, предыдущие испытания комплекса противоракетной обороны "Хец-3" состоялись в январе на полигоне в центральной части Израиля.