МИД РФ призывает Иран воздерживаться от эскалации вокруг ядерной сделки

По мнению Москвы, невыполнение обязательств в рамках СВПД спровоцирует Вашингтон на новое обострение.

Россия продолжает призывать Иран воздерживаться от эскалационных шагов вокруг ядерной сделки. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. В частности, речь идёт об объёмах наработки тяжёлой воды.

Рябков подчеркнул, что Иран не отказывается от ранее заявленного намерения не соблюдать объём предельного количества воды, который установили в СВПД.

— Эта позиция, как я понимаю, остаётся в силе, хотя мы продолжаем призывать иранцев воздерживаться от эскалационных шагов, — передаёт РИА "Новости" его слова.

При этом он отметил, что мотивы, "по которым Тегеран перешёл в режим работы по принципу меньшее за меньшее", понятны России. По мнению дипломата, невыполнение обязательств в рамках СВПД спровоцирует прежде всего Вашингтон на новое обострение. Поэтому Иран, "как и все остальные", должен проявлять ответственность.

Ранее СМИ сообщили, что Иран осуществил запуск баллистической ракеты.