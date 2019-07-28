Путин после парада пообщался с семьями из пострадавшего от паводка Приангарья

Передвигаясь мимо трибун, глава государства подошёл к ним и спросил о впечатлениях от мероприятия.

Президент РФ Владимир Путин после парада в честь Дня Военно-морского флота в Петербурге кратко пообщался с пострадавшими от наводнения в Иркутской области, с которыми встречался 25 июля в Кремле.

— Как вы? Вам понравилось? — спросил глава государства, подойдя к ним.

Услышав в ответ "очень", Путин попрощался с семьями из пострадавшего от паводка Приангарья и ушёл.

Напомним, что на встрече с Путиным в Кремле несколько дней назад присутствовали пять семей с маленькими детьми. После беседы глава государства пообещал устроить им экскурсию по Москве, а также пригласил их на Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге.