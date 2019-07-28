Наркоторговцы выкинули в океан тонну кокаина, уходя от погони

Служащие Береговой охраны США перехватили контрабандистов в Тихом океане. Однако те не захотели попадать в руки властей со своим товаром и во время скоростной погони начали сбрасывать тюки с кокаином в воду, сообщает телеканал Fox News.
После погони, кадрами которой поделилось ведомство, из моря было выловлено 1043 кг кокаина. А в общей серии операций по пресечению наркотрафика власти выловили из моря и нашли на судах наркотиков на сумму более 350 миллионов долларов США.
— Наркотики не попадут на улицы США, и это даёт нам возможность убедиться, что мы можем эффективно бороться с транснациональными преступными организациями, которые ежедневно перевозят этот кокаин, — заявил контр-адмирал Береговой охраны Питер Готье.
Несколько дней назад Лайф показывал видео, как Береговая охрана США устроила погоню за подводной лодкой, которая также перевозила в Штаты 7 тонн зелья.
А вот военнослужащий из Бразилии оказался сам замешан в наркотрафике. Он хотел на самолёте президента провести в Японию 39 килограммов кокаина.
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